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В украинских катакомбах зафиксируют новый мировой рекорд: о чем речь

Четверг 19 декабря 2024 18:54
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В украинских катакомбах зафиксируют новый мировой рекорд: о чем речь Подземную резиденцию святого Николая в катакомбах объявят мировым рекордом (скриншот: facebook/katana)
Автор: Ирина Костенко

В субботу, 21 декабря, самую большую подземную резиденцию святого Николая в катакомбах Одесской области объявят мировым рекордом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководительницы Национального реестра рекордов Ланы Ветровой в Facebook.

Что известно о подземной резиденции и новом рекорде

Подземная резиденция Святого Николая начала свою работу в начале декабря на территории Мемориального комплекса-музея "Партизанская слава" в селе Нерубайское Одесского района Одесской области.

Момент открытия зафиксировал нерубайский сельский глава Олег Мишагли на своей странице в Facebook (опубликовав соответствующее видео).

Работала резиденция в Нерубайских катакомбах в течение нескольких недель.

По словам Ветровой, 21 декабря 2024 года самая большая подземная резиденция святого Николая в катакомбах (созданная в стиле сказочного фэнтези) будет объявлена мировым рекордом.

"Эксперты Национального реестра рекордов вместе с профессиональными геодезистами осуществят проверку площади подземной резиденции, и на основе этих данных объявят площадь нового мирового рекорда", - рассказала она.

По ее словам, резиденция святого Николая размещена в уникальном арт-пространстве, которое было создано в катакомбах арт-студией "Золотий перетин", ОО "Майстри дивосвіту" вместе с общиной Нерубайска.

"Рядом находится магический Сад чудес и подземная картинная галерея, где картины написаны люминофорными красками, которые светятся в темноте, создавая фантастическое впечатление", - добавила руководитель Национального реестра рекордов.

В заключение она пригласила представителей СМИ на фиксацию мирового рекорда, которая состоится в 14:00 21 декабря в селе Нерубайское.

В украинских катакомбах зафиксируют новый мировой рекорд: о чем речьВ украинских катакомбах зафиксируют новый мировой рекорд: о чем речь

Публикация Ланы Ветровой (скриншот: facebook.com/Вєтрова Лана)

Напомним, ранее мы рассказывали, где именно в Украине открывались интересные резиденции святого Николая.

Читайте также, что известно об открытии сказочной резиденции святого Николая в настоящем замке.

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