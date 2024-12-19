В украинских катакомбах зафиксируют новый мировой рекорд: о чем речь
В субботу, 21 декабря, самую большую подземную резиденцию святого Николая в катакомбах Одесской области объявят мировым рекордом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководительницы Национального реестра рекордов Ланы Ветровой в Facebook.
Что известно о подземной резиденции и новом рекорде
Подземная резиденция Святого Николая начала свою работу в начале декабря на территории Мемориального комплекса-музея "Партизанская слава" в селе Нерубайское Одесского района Одесской области.
Момент открытия зафиксировал нерубайский сельский глава Олег Мишагли на своей странице в Facebook (опубликовав соответствующее видео).
Работала резиденция в Нерубайских катакомбах в течение нескольких недель.
По словам Ветровой, 21 декабря 2024 года самая большая подземная резиденция святого Николая в катакомбах (созданная в стиле сказочного фэнтези) будет объявлена мировым рекордом.
"Эксперты Национального реестра рекордов вместе с профессиональными геодезистами осуществят проверку площади подземной резиденции, и на основе этих данных объявят площадь нового мирового рекорда", - рассказала она.
По ее словам, резиденция святого Николая размещена в уникальном арт-пространстве, которое было создано в катакомбах арт-студией "Золотий перетин", ОО "Майстри дивосвіту" вместе с общиной Нерубайска.
"Рядом находится магический Сад чудес и подземная картинная галерея, где картины написаны люминофорными красками, которые светятся в темноте, создавая фантастическое впечатление", - добавила руководитель Национального реестра рекордов.
В заключение она пригласила представителей СМИ на фиксацию мирового рекорда, которая состоится в 14:00 21 декабря в селе Нерубайское.
Публикация Ланы Ветровой (скриншот: facebook.com/Вєтрова Лана)
Напомним, ранее мы рассказывали, где именно в Украине открывались интересные резиденции святого Николая.
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