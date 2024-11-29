Резиденції святого Миколая відкрились в Україні. Куди повести дитину, щоб подарувати свято

День святого Миколая в Україні за новим церковним календарем відзначають 6 грудня. Вже зараз у різних містах розпочинають роботу святкові резиденції Чудотворця. Вхід на локації коштує 250-500 грн, також є варіанти безкоштовного відвідування або за донат на ЗСУ.

РБК-Україна розповідає, де в Україні працюватимуть резиденції св. Миколая та скільки коштують вхідні квитки.

Резиденція св. Миколая у Києві та області

У Музеї народної архітектури та побуту (вул. Академіка Тронька, 1) з 5 до 22 грудня працюватиме резиденції св. Миколая. Відвідувачам пропонують програму із театралізованими інтерактивними виставами із залученням дітей, веселі ігри та розваги й зустріч із Миколаєм.

Вартість квитка:

до 9 років – 350 грн

від 10 років – 400 грн

У вартість квитка входить вхід на територію Музею.

У Великій дзвіниці Києво-Печерської лаври (вулиця Лаврська, 9) з 1 по 25 грудня щосуботи та неділі працюватиме резиденція св. Миколая, де діти зможуть з ним особисто зустрітись, зробити фото на згадку, взяти участь у майстер-класах й відвідати арку бажань. Також на локації проходитиме виставка "Єдність Різдва поколінь".

Вартість квитка організатори поки не оприлюднили. Зазначається, що з середи по п’ятницю можна буде замовити відвідування резиденції групами.

У Переяславі на території Національного історико-етнографічного заповідника 6 грудня запрацює хатинка св. Миколая. На гостей чекають цікаві тематичні майстер-класи, казкова атмосфера та незабутній настрій. Локація працюватиме до 27 грудня – понеділок-п'ятниця з 10:00 до 17:00, субота-неділя з 12:00 до 18:00.

Організатори наголосили, що попередньо необхідно забронювати місце, вартість квитка не уточнили.

Резиденція у дзвіниці працюватиме з 1 по 25 грудня (скриншот)

Резиденція св. Миколая у Львові

В Патріаршому Домі (проспект Івана Павла ІІ, 35 Б) 1 грудня о 12.00 розпочне роботу резиденція св. Миколая. Відвідувачів чекає розважальна програма, музичні виступи, вистава "Таємна опора", майстер-класи, солодкі подарунки, ярмарок сувенірів. Зазначається, що усі зібрані кошти організатори віддають на доброчинні цілі.

Вартість квитка – 400 грн (дитина + дорослий). Локація працюватиме до 15 грудня.

У Шевченківському гаю (вул. Чернеча Гора, 1) з 2 по 6 грудня Св. Миколай чекатиме гостей у своїй зимовій хатинці. На відвідувачів чекає квест-мандрівка у пошуках резиденції святого, майстер-класи та солодкі частування.

Вартість квитка:

400 грн повний

300 грн пільговий

У Dragon Park (вул. Стрийська, 202) з 1 по 8 грудня працюватиме резиденція св. Миколая. 6 грудня діятиме спеціальна шоу-програма, а також будуть майстер-класи. Вартість квитка стандартна за вхід у парк (350 грн у будні дні та 500 грн у вихідні).

Резиденція у Патріаршому домі працюватиме (фото ілюстративне: mistoboyarka.gov.ua)

Резиденція св. Миколая у Рівному

У парку історичної реконструкції Оствиця з 15 листопада працює резиденція "Поліського" св. Миколая. У програмі традиційні хатні ігри й розваги на свіжому повітрі, частування від Миколая, вивчення і виконання колядок та щедрівок.

Резиденція працюватиме до 15 грудня, вартість квитка – 300 грн.

У місцевому зоопарку з 6 до 22 грудня діти і дорослі зможуть зустрітись зі св. Миколаєм. На гостей чекають сюрпризи, подарунки та незабутні враження.

Вартість квитка – 450 грн, резиденція працює щодня з 10:00 до 14:00.

Резиденція св. Миколая у Тернополі

На Театральному майдані міста 1 грудня о 15.00 відбудеться урочисте відкриття резиденції св. Миколая. Для гостей підготували захопливу виставу, креативні ігри, подарунки й зустріч із Чудотворцем. Резиденція працюватиме до щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі з 12:00 до 17:00 години до 11 січня 2025 року.

Резиденція працюватиме до 11 січня (скриншот сайту ternopoliany.te.ua)

Резиденція св. Миколая у Чернівцях

У Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту 1 грудня відкриється резиденція св. Миколая. Її можна буде відвідати щоденно з 10:00 до 18:00. Вартість квитка – 250 грн. Перед відвідуванням локації потрібно забронювати місце.

Резиденція св. Миколая у Черкасах та Умані

У Палаці молоді в Черкасах 6-8 грудня працюватиме резиденція св. Миколая. На дітей чекає розважальна програма з Ельфами, бабою Ягою, Янголами та Сніговою Королевою, зустріч зі св. Миколаєм, цікаві тематичні фотозони. Вхід у резиденцію безплатний, але за плату можна пройти майстер-класи та отримати подарунки.

У ТРЦ Uman Plaza в Умані 28 листопада розпочала діяти резиденція св. Миколая. На локації дітки можуть написати листи Чудотворцю й пройти майстер-класи. Резиденція працюватиме щодня о 11:00, 13:00, 15:00 та 17:00 до 22 грудня.

Вартість квитків:

будні – 190 грн

п’ятниця, вихідні та 5-6 грудня – 210 грн

квиток для дорослих – 80 грн

Резиденція св. Миколая в Ужгороді та Мукачево

У Мукачівському замку 29 листопада розпочала роботу резиденція св. Миколая. На святковій локації діти зможуть написати листа Чудотворцю, також діятиме фотозона. Резиденція працюватиме з 12:00 по 17:00. Вхід до резиденції – за звичайними квитками в Мукачівський Історичний Музей (дитячий квиток 50 грн, дорослий – 100 грн).

У Шелестівській церкві в Ужгороді з 3 по 8 грудня з 15:00 по 18:00 працюватиме резиденція св. Миколая. Вартість входу на територію – донат на ЗСУ від 100 грн.

Резиденції в Ужгороді та Мукачеві працюватимуть до 8 грудня (фото: Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА/Facebook)