Казкову резиденцію святого Миколая відкрили у справжньому замку: як туди потрапити

В Олеському замку у Львівській області відкрили казкову резиденцію святого Миколая. Тим, хто хоче її відвідати, варто планувати подорож вже зараз, адже локація працюватиме впродовж всього лиш трьох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича у Facebook.

Якщо ж відвідати Олеський замок найближчим часом у вас ніяк не вийде, можна скористатись спеціальною пропозицією - віртуальним туром , створеним з ініціативи Управління туризму та курортів Львівської ОВА у рамках проекту "Virtual Ukraine".

Він розташований в однойменному селищі Олесько (вулиця Замкова, 30) - у Буській міській територіальній громаді Золочівського району Львівської області.

Дістатися Олеського замку можна різними шляхами - як власною машиною, так і громадським транспортом (автобусом, маршрутним таксі).

Він оприлюднив також графік роботи резиденції святого Миколая в Олеському замку :

"Малеча зможе передати свої листи та розповісти про найзаповітніші бажання, а батьків тішитиме магічна атмосфера старовинного замку й теплі поради від Чудотворця про те, чого ж чекають їхні дітки під подушку цьогоріч", - уточнив депутат.

"Не вірите? Запрошуємо переконатися та відчути воістину справжню атмосферу свята", - додав він і опублікував фото святого Миколая на фоні замку.

Нагадаємо, традиції шанувати святого Миколая та дарувати в цей день подарунки є популярними серед багатьох українців.

Дехто дотримується також давньої традиції піклуватись у цей день про ближніх: організовує доброчинні заходи у церквах чи громадах, долучається до благодійних проектів, відвідує дитячі будинки, дарує подарунки нужденним тощо.

У населених пунктах України до цього дня можуть приурочувати відкриття "центральної" ялинки, прикрашеної до різдвяних і новорічних свят.

Напередодні ж свята дорослі (батьки або навіть вчителі у школах) вчать дітей писати листа святому Миколаю. Тим часом лякати дітей тим, що до них святий Миколай не прийде, батькам не радять.

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