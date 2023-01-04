Українських дітей продовжують депортувати: подробиці від ювенальних прокурорів

На 263 дитини збільшилася кількість депортованих до Росії маленьких українців з 21 грудня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Загалом кількість депортованих українських дітей, за повідомленням ювенальних прокурорів, станом на 4 січня 2023 року досягла 13 876 осіб. Збільшилася також кількість зниклих дітей - на 25 осіб, до 357.
Внаслідок російської агресії з 21 грудня загинули ще дві дитини, а поранених стало на 13 дітей більше.
"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - підкреслюється у повідомленні ювенальних прокурорів.
Найбільше постраждало дітей в таких областях:
Водночас серед вивезених до Росії дітей українськими службами знайдено на 321 дитину більше, троє з них після 21 грудня вже повернуто додому .
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти, з яких 337 зруйновано повністю.
Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +38 096 100 44 38, +38 068 323 58 56.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Україна повернула трьох дітей, яких незаконно вивезли з Харківської області у Росію.
Нагадаємо, що нещодавно окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська і Сєвєроднецька до Ставропольського краю РФ, використовуючи як привід "оздоровлення" дітей.
Також раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти на захоплених територіях України створюють катівні для дітей. Такі камери виявили у звільненому Херсоні.
Раніше ми писали, навіщо росіяни вивозять дітей з України і що чекає на них у РФ після депортації.
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