В Україну повернули трьох депортованих дітей, - омбудсмен
Україна повернула трьох дітей, яких незаконно вивезли з Харківської області у Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Їх депортували з Харківської області в серпні і відправили до дитячого табору "Ведмедик" у Геленджику. Лубінець заявив, що допоміг батькам забрати дітей назад.
"Нразі дорога до РФ пролягає через треті країни, тому батькам довелося пройти величезний та подекуди небезпечний шлях, здолати який самостійно практично неможливо", - написав він.
Лубінець зазначив, що наразі депортованими залишаються 13 613 дітей.
Нагадаємо, що нещодавно окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська і Сєвєроднецька до Ставропольського краю РФ, використовуючи як привід "оздоровлення" дітей.
Також раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти на захоплених територіях України створюють катівні для дітей. Такі камери виявили у звільненому Херсоні.
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