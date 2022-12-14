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Росіяни створюють на окупованих територіях дитячі катівні, - омбудсмен

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Україна, Середа 14 грудня 2022 14:54
Росіяни створюють на окупованих територіях дитячі катівні, - омбудсмен Фото: на деокупованих територіях виявили катівні для дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти на захоплених територіях України створюють катівні для дітей. Такі камери виявили у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця під час брифінгу.

"На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив 2 катівні, один хлопець там перебував 90 днів, його виводили на розстріл. В Херсоні 10 катівень, в одній окрема камера, де тримали дітей", - заявив він.

Омбудсмен зазначив, що дітей в катівнях не годували, воду давали через день. Окупанти розповідали дітям, що батьки від них відмовилися.

"Був один затриманий хлопчик, який на телефон сфотографував російську техніку, тримали в катівні застосуванням тортур", - додав Лубінець.

Нагадаємо, у Херсонській області знайшли ще одну катівню окупантів. Росіяни перетворили будівлю районного суду на місце для утримання українців.

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