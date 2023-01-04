Украинских детей продолжают депортировать: подробности от ювенальных прокуроров

В целом количество депортированных украинских детей, по сообщению ювенальных прокуроров, по состоянию на 4 января 2023 года достигло 13 876 человек. Увеличилось также количество пропавших детей - на 25 человек, до 357 человек.

В результате российской агрессии с 21 декабря погибли еще два ребенка, а раненых стало на 13 детей больше.

"Эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - подчеркивается в сообщении ювенальных прокуроров.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой - 429;

Харьковской - 268;

Киевской - 117;

Николаевской - 81;

Запорожской - 81;

Херсонской - 81;

Черниговской - 68;

Луганской - 65;

Днепропетровской - 40.

В то же время среди вывезенных в Россию детей украинскими службами найдено на 321 ребенка больше, трое из них после 21 декабря уже возвращены домой.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений, из которых 337 разрушены полностью.

Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +38 096 100 44 38, +38 068 323 58 56.