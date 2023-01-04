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Украинских детей продолжают депортировать: подробности от ювенальных прокуроров

Фото: маленьких украинцев принудительно вывозят на территорию России (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На 263 ребенка увеличилось количество депортированных в Россию маленьких украинцев с 21 декабря 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В целом количество депортированных украинских детей, по сообщению ювенальных прокуроров, по состоянию на 4 января 2023 года достигло 13 876 человек. Увеличилось также количество пропавших детей - на 25 человек, до 357 человек.

В результате российской агрессии с 21 декабря погибли еще два ребенка, а раненых стало на 13 детей больше.

"Эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - подчеркивается в сообщении ювенальных прокуроров.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

  • Донецкой - 429;
  • Харьковской - 268;
  • Киевской - 117;
  • Николаевской - 81;
  • Запорожской - 81;
  • Херсонской - 81;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 65;
  • Днепропетровской - 40.

В то же время среди вывезенных в Россию детей украинскими службами найдено на 321 ребенка больше, трое из них после 21 декабря уже возвращены домой.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений, из которых 337 разрушены полностью.

Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +38 096 100 44 38, +38 068 323 58 56.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Украина вернула троих детей, незаконно вывезенных из Харьковской области в Россию.

Напомним, что недавно оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северонецка в Ставропольский край РФ, используя как повод "оздоровление" детей.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты на захваченных территориях Украины создают застенки для детей. Такие камеры были обнаружены в освобожденном Херсоне.

Ранее мы писали, зачем россияне вывозят детей из Украины и что ждет их в РФ после депортации.

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