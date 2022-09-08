Зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации

Россия насильно депортировала из Украины более 7 тысяч детей. Реальное число таких случаев может быть гораздо больше. Зачем россияне это делают и как вернуть детей домой – ниже в материале РБК-Украина.

Российские захватчики разрушают города в Украине и убивают мирных жителей. Часть из них насильно депортируют на территорию России. Объявленная Путиным "денацификация" по факту имеет признаки геноцида украинской нации, один из ключевых факторов которого – кража детей.

Известно как минимум о 7 тысячах детей из Украины, которых насильно вывезли в РФ или на оккупированные территории. Там их устраивают в интернаты, устанавливают над ними опекунство, а в будущем планируют реализовывать процедуру усыновления.

Как оккупанты воруют украинских детей, зачем им это нужно и что Украина делает, а мировая общественность может сделать для их возвращения домой – в материале РБК-Украина.

Кража с "добрым" лицом

В июле, когда полномасштабная война в Украине с Россией длилась уже практически полгода, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к ним привезли украинских детей и устроили в российские семьи.

Девятерых родных братьев и сестер принудительно депортировали из временно оккупированного Донецка, где они жили в детском доме. Их разделили, часть отвезли в Курск, часть – в Ростов. Потом всех отправили в Подмосковье, где отдали на попечение местной семье. У себя в сообщении Воробьев написал, что подобный поступок со стороны взрослых, которые забрали детей, "заслуживает уважения".

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец так не считает. Комментируя эту историю, чиновник отметил, что Россия нарушает нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения. Среди прочего, документом предусмотрен запрет принудительного переселения из оккупации на территорию страны-агрессора.

"Россия сначала собственноручно делает детей сиротами, убивая их родителей и членов семьи снарядами, разъединяет их семьи в депортации, лишает их права учиться и расти на Родине, разрушая школы и гражданскую инфраструктуру городов и поселков, а потом великодушно "устраивает" к посторонним людям на чужбине!" – написал Лубинец.

Российская пропаганда постоянно спекулирует темой детей у себя в сюжетах и новостях. Акцент, безусловно, делается на том, что украинцы якобы убивают детей на Донбассе, оставляют их на произвол судьбы и всячески над ними издеваются. Россия же, в данном случае, вроде как выполняет роль протагониста, проявляя к ребенку едва ли не отеческую заботу.

На деле же этот сценарий, как и все остальные, рассчитан исключительно на внутреннюю целевую аудиторию. Российские оккупанты, по сути, крадут украинских детей, разъединяют с родными и близкими, отвозят их в интернаты, лагеря, держат в неведении. Им не дают возможности связаться с родственниками, лишают документов в попытке стереть их национальную принадлежность.

Как правило, россияне воруют детей-сирот, либо же тех, кто лишен родительской опеки. Но известны примеры, когда в захваченных городах оккупанты забирали ребенка у родителей на этапе фильтрации. Один из таких случаев произошел в Мариуполе – на границу приехала мать с бабушкой и 4-летним мальчиком. Боевики, проверяя документы, обнаружили, что женщина проходила службу в Вооруженных силах Украины. Ее тут же забрали в лагерь и пленили, бабушку отправили обратно в Мариуполь, а ребенка – в неизвестном направлении.

Схожий случай произошел с другой семьей – отец и трое детей пытались пересечь границу в том же Мариуполе. Мужчина чем-то не понравился оккупантам, поэтому они оставили его в фильтрационном лагере, а троих детей отправили в Россию. Там старший ребенок сумел связаться с Украиной, объяснив, где они приблизительно находятся.

Для их вызволения подключились как органы власти, так и правозащитники и волонтеры. Они сумели найти отца – мужчине к тому времени еще ничего не "инкриминировали", поэтому отпустили, после чего он восстановил документы и сразу же отправился за своими детьми. Сегодня воссоединенная семья находится в одной из европейских стран.

Иногда оккупанты не перевозят детей сразу же в РФ. Периодически их держат на оккупированных территориях. Подобное произошло с 10-летним Ильей Матвиенко. Он вместе с мамой Натальей бежал от бомбежек в Мариуполе и попал под обстрел. Женщина была ранена в голову, а мальчик – в ногу. Несмотря на тяжелую травму, мама все же привела сына до дома знакомой, где и умерла.

Оккупанты забрали ребенка и перевезли его сперва в оккупированный Новоазовск, а потом в Донецк – там его положили в больницу, где врачи сначала хотели ампутировать ему ногу, но потом все же решили, что ее еще можно спасти. Делая Илье операцию, его почему-то не ввели в наркоз, поэтому ребенок, как сам признается, терпел.

О том, что Илья находится в оккупированном Донецке, узнала его бабушка. Для того, чтоб добраться до внука, она пересекла границы четырех государств, пока Офис президента и Министерство реинтеграции оккупированных территорий вели переговоры с Москвой.

"Из Киева на поезде в Польшу. Из Польши самолетом в Турцию, из Турции в Сочи, из Сочи самолетом в Москву, там сказали ждать, а вы же знаете, это все на нервах", — рассказала женщина. В итоге ребенка все же удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Известен случай, когда ребенка отправили в Беларусь. Правозащитница Наталья Ящук в комментарии РБК-Украина рассказала о ситуации, которая произошла с двумя братьями в Киевской области.

В марте, когда оккупанты все еще не совершили "акт доброй воли" и не покинули Киевский регион, братья решили навестить свою сестру в Вышгородском районе. Они добрались до нее на велосипедах, побыли какое-то время вместе, и решили ехать домой. На обратном пути поднялся сильный ветер, они свернули с лесной тропы и поехали по дороге, где наткнулись на блокпост россиян. Оккупанты сначала раздели детей и осмотрели их на предмет татуировок, а потом велели ждать. Через какое-то время к месту подъехал БТР, парням под дулом автоматов приказали в него сесть.

Проехав реку, боевики надели на головы братьям черные мусорные пакеты, а между собой сказали, что едут в Припять. Потом БТР остановился, детей вывели, перевязали скотчем руки и глаза, избили их. Через некоторое время братьев снова посадили в какой-то транспорт и отвезли на границу с Беларусью. Когда пограничники узнали, что один из парней несовершеннолетний, то вызвали представителей Красного Креста, а ребенка отправили в общежитие Мозыря. Через четыре дня его перевели в детский дом.

Парня удалось вернуть домой к родным только через месяц. Старшего брата увезли в неизвестном направлении. По неподтвержденным данным, сегодня он находится в СИЗО №5 в Таганроге. Никаких обвинений ему не выдвинули.

На сегодняшний день из более чем 7 тысяч насильно депортированных в РФ детей домой удалось вернуть всего лишь немногим более 50. Процесс возврата каждого ребенка индивидуальный, никакой общей схемы нет. К тому же это все проходит медленно, зависит от множества людей и факторов.

Борьба за каждого

Цифра "7343" – это верифицированное количество детей, которые были депортированы. По факту их может быть гораздо больше. В России же заявляют, что к ним в страну едва ли не "сбежали" около 600 тысяч детей. Эта информация анализируется и не подтверждается.

Одна из важнейших задач как украинского правительства, так и организаций, занимающихся этим вопросом, – верификация. Учитывая, что оккупанты не позволяют следить за тем, что происходит на захваченных ими территориях, не предоставляют практически никаких данных и постоянно обманывают, очень сложно отследить реальное количество детей, которые были вывезены, а уж тем более их местонахождение.

Как рассказала РБК-Украина представитель Уполномоченного по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина, на горячую линию омбудсмена пришло уже почти две тысячи сообщений о розыске детей из разных регионов, 73% пропавших детей – это Донецкая область.

Информацию о том, где может быть ребенок, собирают по крупицам – свидетельства, мониторинг российских СМИ, волонтеры. Попытки напрямую контактировать с коллегами из России никакого результата ожидаемо не дают.

"На запросы украинской стороны Российская Федерация не отвечает, в том числе на запросы Уполномоченного по правам детей. Один запрос мы отправили еще в июне к Уполномоченному президента РФ по правам ребенка, запрос остался без ответа", - рассказала Филипишина.

В августе Офис омбудсмена предпринял очередную попытку связаться с Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой – чиновнице предложили наладить какой-нибудь единый механизм по возвращению украинских детей обратно в Украину. На запрос ответа нет до сих пор.

В России, естественно, не говорят о депортации детей. Россияне называют этот процесс "эвакуацией", хотя в реальности речь идет как раз о принудительном вывозе ребенка. В разрушенном оккупантами Мариуполе захватчики ходили по кварталам и забирали детей, не спрашивая их, хотят они этого или нет, нарушая таким образом их права.

"Никто ж не спрашивал ребенка: "Хочешь в Россию или нет", никто не давал альтернативы: "Давай мы тебя отвезем на границу и отдадим бабушке или дедушке", никто не спрашивал, есть ли у тебя вообще эти бабушки-дедушки, просто брали и вывозили на собственное усмотрение в Российскую Федерацию против воли ребенка, что, по сути, является принудительной депортацией", - говорит Филипишина.

При этом и сама "эвакуация", которой "прикрывается" Россия, запрещена международными договорами. Согласно Женевской конвенции, гражданское население не может быть перемещено на территорию страны-оккупанта. Это касается как и множества украинцев, которых насильно перевезли в отдаленные регионы России, так и детей, судьба большинства которых неизвестна.

Кража детского населения, депортация, последующее устройство в семьи – это признаки геноцида нации. В конце мая президент РФ Владимир Путин подписан указ, которым упростил процедуру предоставления гражданства украинским детям.

Опасность состоит в том, что с этих пор новоявленного "гражданина России" можно будет усыновить. А усыновители, в свою очередь, имеют право полностью изменить информацию о ребенке – ему могут дать новое имя, фамилию и отчество, поменять дату и даже место его рождения. После решения судьи из зала выйдет ребенок, который, будучи взрослым, может даже не вспомнить кто он и откуда.

"Это один из способов, в том числе, искоренения из жизни ребенка всего, что связано с его родиной, нацией, страной – это признаки геноцида и так называемая "денацификация", поскольку россияне в принципе отрицают наличие украинской нации", - отмечает Филипишина.

Бояться того, что украинских детей тут же усыновят, не стоит, считает глава правления "Украинской сети за права ребенка" и программного директора "СОС. Дитячі містечка України" Дарья Касьянова. Подобные сценарии, по ее мнению, скорее, проигрываются пропагандой, чем реально будут массово реализованы.

"В 2014 году большое количество детей было вывезено из интернатных учреждений на территорию Украины. Все равно за полгода все интернаты, детские дома (на оккупированной территории, - ред.) заполнились детьми, потому что людям не на что было жить, они вели асоциальный образ жизни и, соответственно, количество детей в учреждениях было большое. Но россияне имели возможность все эти восемь лет приезжать в Донецк и Луганск. Я знаю, что всплеска усыновления не было", - рассказала РБК-Украина Касьянова.

Ее организация вместе с властью пока смогла вывезти из оккупированных территорий и России 25 детей. Каждый раз это буквально отдельная спецоперация, в которой задействовано огромное количество людей по разным вертикалям, включая Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. К сожалению, узнать подробнее о том, как проходит процедура возвращения детей домой от ведомства не удалось – вице-премьер-министр Ирина Верещук не стала отвечать на соответствующий запрос.

Поскольку ожидать от России шага в направлении упрощении процедуры, либо хотя бы представления данных детей не стоит, один из выходов – международное давление.

Как считают в офисе украинского омбудсмена, на Россию необходимо влиять через призму международных договоров, условия которых она обязана выполнять, поскольку является одной из сторон-подписантов. Однако этот факт не мешает РФ нарушать практически все существующие обычаи войны, игнорировать решения международных судов и т.д. А потому надежда на то, что в РФ добровольно пойдут на сотрудничество, крайне мала.

Украинские власти не оставляют попыток докричаться как до международных политических лидеров, так и до самой России на самых разных площадках – от ООН до Верховного комиссара по делам беженцев.

На сегодняшний день мировая общественность в своем большинстве пока не заявила открыто о том, что действия России имеют множество признаков геноцида украинской нации. Дети – важнейшая составляющая любой нации, поскольку гарантирует ее будущее. Украина – как власти, так и народ, на всех международных уровнях говорит о том, что воюет не только за себя, но и за Европу.

Остается надеяться, что и сама Европа, построив после Второй мировой войны различные механизмы защиты от стран, решивших, что они могут стереть с лица земли целые нации, воспользуется ими на всю мощь и защитит украинских детей.