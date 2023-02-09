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Українські зенітники знищили БПЛА окупантів у Донецькій області: потужне відео

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Четвер 09 лютого 2023 00:33
Українські зенітники знищили БПЛА окупантів у Донецькій області: потужне відео Фото: Українські зенітники знищили БПЛА окупантів у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують вражати російські повітряні цілі. Зокрема 8 лютого "приземлили" БПЛА окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Один з зенітно-ракетних підрозділів знищив ворожий "Орлан" у Донецькій області", - вказали наші захисники.

Водночас в ОК "Північ" зазначили, що протягом доби було збито три безпілотні апарати росіян.

Нагадаємо, українські прикордонники на Запорізькому напрямку приземлили російський розвідувальний дрон.

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Донецька область Війна Росії проти України
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