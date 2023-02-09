Українські зенітники знищили БПЛА окупантів у Донецькій області: потужне відео

Українські військові продовжують вражати російські повітряні цілі. Зокрема 8 лютого "приземлили" БПЛА окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Один з зенітно-ракетних підрозділів знищив ворожий "Орлан" у Донецькій області", - вказали наші захисники. Водночас в ОК "Північ" зазначили, що протягом доби було збито три безпілотні апарати росіян.