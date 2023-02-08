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Українські бійці під Запоріжжям посадили ворожий дрон

Фото: українські бійці під Запоріжжя посадили ворожий дрон (facebook.com/usofcom)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські прикордонники на Запорізькому напрямі приземлили російський розвідувальний дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Вчора на Запорізькому напрямку прикордонники спільно з Силами оборони виявили та знешкодили дрон противника MAVIC3. З антидронової рушниці ворожу "пташку" було збито", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що українські прикордонники під Бахмутом (Донецька область) знищили російського безпілотника, який запровадив розвідку.

Також ми писали, що українські військові, застосувавши дрони-камікадзе та артилерію, завдали точного удару по скупченню живої сили росіян.

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