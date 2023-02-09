Украинские зенитчики уничтожили БПЛА оккупантов в Донецкой области: мощное видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" .

"Одно из зенитно-ракетных подразделений уничтожило вражеский "Орлан" в Донецкой области", - указали наши защитники.

В то же время в ОК "Север" отметили, что в течение суток были сбиты три беспилотных аппарата россиян.