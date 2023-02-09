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Украинские зенитчики уничтожили БПЛА оккупантов в Донецкой области: мощное видео

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Четверг 09 февраля 2023 00:33
Украинские зенитчики уничтожили БПЛА оккупантов в Донецкой области: мощное видео Фото: Украинские зенитчики уничтожили БПЛА оккупантов в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают поражать российские воздушные цели. В частности, 8 февраля "приземлили" БПЛА оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

"Одно из зенитно-ракетных подразделений уничтожило вражеский "Орлан" в Донецкой области", - указали наши защитники.

В то же время в ОК "Север" отметили, что в течение суток были сбиты три беспилотных аппарата россиян.

Напомним, украинские пограничники на Запорожском направлении приземлили российский разведывательный дрон.

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