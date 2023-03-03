Украинские зенитчики сбили российский Су-34 возле оккупированного Енакиево

Украинские зенитчики уничтожили российский бомбардировщик Су-34 возле временно оккупированного Енакиево.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

"3 марта 2023 года в районе Енакиево, около 13.30, зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34", - пишет пресс-служба. Отмечается, что один из вражеских пилотов погиб, а другой - вскоре составит ему компанию.