Украинские зенитчики сбили российский Су-34 возле оккупированного Енакиево
Фото: Украинские зенитчики сбили российский Су-34 возле оккупированного Енакиево (Getty Images)
Украинские зенитчики уничтожили российский бомбардировщик Су-34 возле временно оккупированного Енакиево.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.
"3 марта 2023 года в районе Енакиево, около 13.30, зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что один из вражеских пилотов погиб, а другой - вскоре составит ему компанию.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские десантники недавно сбили засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс "Картограф".
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