Українські зброярі отримають нові можливості для розширення виробництва під час війни

Кабінет міністрів України спростив процедуру передачі державного майна в оренду без проведення аукціону для підприємств оборонно-промислового комплексу. Норма діятиме на період воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.
За словами Свириденко, новий механізм розроблений для виробників, які забезпечують Сили оборони критично важливим озброєнням.
Пільговими умовами оренди державного майна зможуть скористатися розробники - ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї.
Скористатися спрощеною процедурою дозволять не всім компаніям. Оренда без аукціону буде доступна лише для підприємств, які визначені критично важливими для економіки та включені Міністерством оборони до реєстру виконавців державних контрактів.
За словами очільниці уряду, такі кроки дозволять значно прискорити виробничі процеси в оборонному секторі.
"Українські виробники здатні суттєво наростити виробництво, а відповідно і перевагу наших військових на полі бою. Уряд робить все можливе для того, щоб Україна була сильна і озброєна", - наголосила Свириденко.
Очікується, що рішення допоможе вітчизняному ОПК оперативніше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати обсяги випуску зброї для потреб фронту.
Нагадаємо, раніше Кабмін виділив ще майже 11 млрд гривень на закупівлю та виробництво зброї. Додаткові 10,8 млрд гривень вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету за рахунок податків та ліцензійних зборів від грального бізнесу.
З цієї суми 9 млрд гривень спрямували на закупівлю, ремонт і модернізацію техніки, а ще майже 2 млрд гривень - на масштабування внутрішнього виробництва та швидке впровадження нових технологій в ОПК.
Водночас український оборонний сектор активно розширює міжнародну співпрацю. Зокрема, Україна та Європа запускають спільне виробництво безпілотників за кордоном.
Проєкти розгортаються у кооперації з Норвегією, Нідерландами, Румунією, Німеччиною та іншими країнами в рамках моделі, де українська сторона ділиться бойовим досвідом і технологіями, а європейські партнери забезпечують фінансування та потужності.
Крім того, в Україні нарощуються темпи виготовлення власного ракетного озброєння. Як стало відомо, приватний оборонний сектор уже виробляє по три ракети "Фламінго" на добу, проте виробництво ракет "Фламінго" різко зросте після завершення повного переходу підприємств на двигуни власної розробки.