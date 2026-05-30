Война в Украине

Украинские оружейники получат новые возможности для расширения производства во время войны

15:58 30.05.2026 Сб
2 мин
Какие льготы получат производители оружия?
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)

Кабинет министров Украины упростил процедуру передачи государственного имущества в аренду без проведения аукциона для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Норма будет действовать на период военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Читайте также: Кабмин выделил еще почти 11 млрд гривен на закупку и производство оружия

Кто сможет воспользоваться льготами

По словам Свириденко, новый механизм разработан для производителей, которые обеспечивают Силы обороны критически важным вооружением.

Льготными условиями аренды государственного имущества смогут воспользоваться разработчики - ракетного вооружения, взрывчатых материалов и новых образцов оружия.

Воспользоваться упрощенной процедурой позволят не всем компаниям. Аренда без аукциона будет доступна только для предприятий, которые определены критически важными для экономики и включены Министерством обороны в реестр исполнителей государственных контрактов.

Цель решения правительства

По словам главы правительства, такие шаги позволят значительно ускорить производственные процессы в оборонном секторе.

"Украинские производители способны существенно нарастить производство, а соответственно и преимущество наших военных на поле боя. Правительство делает все возможное для того, чтобы Украина была сильна и вооружена", - подчеркнула Свириденко.

Ожидается, что решение поможет отечественному ОПК оперативно запускать новые производственные площадки и наращивать объемы выпуска оружия для нужд фронта.

Производство оружия в Украине

Напомним, ранее Кабмин выделил еще почти 11 млрд гривен на закупку и производство оружия. Дополнительные 10,8 млрд гривен удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета за счет налогов и лицензионных сборов от игорного бизнеса.

Из этой суммы 9 млрд гривен направили на закупку, ремонт и модернизацию техники, а еще почти 2 млрд гривен - на масштабирование внутреннего производства и быстрое внедрение новых технологий в ОПК.

В то же время украинский оборонный сектор активно расширяет международное сотрудничество. В частности, Украина и Европа запускают совместное производство беспилотников за рубежом.

Проекты разворачиваются в кооперации с Норвегией, Нидерландами, Румынией, Германией и другими странами в рамках модели, где украинская сторона делится боевым опытом и технологиями, а европейские партнеры обеспечивают финансирование и мощности.

Кроме того, в Украине наращиваются темпы изготовления собственного ракетного вооружения. Как стало известно, частный оборонный сектор уже производит по три ракеты "Фламинго" в сутки, однако производство ракет "Фламинго" резко возрастет после завершения полного перехода предприятий на двигатели собственной разработки.

