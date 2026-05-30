Украинские оружейники получат новые возможности для расширения производства во время войны

Кто сможет воспользоваться льготами

По словам Свириденко, новый механизм разработан для производителей, которые обеспечивают Силы обороны критически важным вооружением.

Льготными условиями аренды государственного имущества смогут воспользоваться разработчики - ракетного вооружения, взрывчатых материалов и новых образцов оружия.

Воспользоваться упрощенной процедурой позволят не всем компаниям. Аренда без аукциона будет доступна только для предприятий, которые определены критически важными для экономики и включены Министерством обороны в реестр исполнителей государственных контрактов.

Цель решения правительства

По словам главы правительства, такие шаги позволят значительно ускорить производственные процессы в оборонном секторе.

"Украинские производители способны существенно нарастить производство, а соответственно и преимущество наших военных на поле боя. Правительство делает все возможное для того, чтобы Украина была сильна и вооружена", - подчеркнула Свириденко.

Ожидается, что решение поможет отечественному ОПК оперативно запускать новые производственные площадки и наращивать объемы выпуска оружия для нужд фронта.