Украинские оружейники получат новые возможности для расширения производства во время войны

Кабинет министров Украины упростил процедуру передачи государственного имущества в аренду без проведения аукциона для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Норма будет действовать на период военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
По словам Свириденко, новый механизм разработан для производителей, которые обеспечивают Силы обороны критически важным вооружением.
Льготными условиями аренды государственного имущества смогут воспользоваться разработчики - ракетного вооружения, взрывчатых материалов и новых образцов оружия.
Воспользоваться упрощенной процедурой позволят не всем компаниям. Аренда без аукциона будет доступна только для предприятий, которые определены критически важными для экономики и включены Министерством обороны в реестр исполнителей государственных контрактов.
По словам главы правительства, такие шаги позволят значительно ускорить производственные процессы в оборонном секторе.
"Украинские производители способны существенно нарастить производство, а соответственно и преимущество наших военных на поле боя. Правительство делает все возможное для того, чтобы Украина была сильна и вооружена", - подчеркнула Свириденко.
Ожидается, что решение поможет отечественному ОПК оперативно запускать новые производственные площадки и наращивать объемы выпуска оружия для нужд фронта.
Напомним, ранее Кабмин выделил еще почти 11 млрд гривен на закупку и производство оружия. Дополнительные 10,8 млрд гривен удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета за счет налогов и лицензионных сборов от игорного бизнеса.
Из этой суммы 9 млрд гривен направили на закупку, ремонт и модернизацию техники, а еще почти 2 млрд гривен - на масштабирование внутреннего производства и быстрое внедрение новых технологий в ОПК.
В то же время украинский оборонный сектор активно расширяет международное сотрудничество. В частности, Украина и Европа запускают совместное производство беспилотников за рубежом.
Проекты разворачиваются в кооперации с Норвегией, Нидерландами, Румынией, Германией и другими странами в рамках модели, где украинская сторона делится боевым опытом и технологиями, а европейские партнеры обеспечивают финансирование и мощности.
Кроме того, в Украине наращиваются темпы изготовления собственного ракетного вооружения. Как стало известно, частный оборонный сектор уже производит по три ракеты "Фламинго" в сутки, однако производство ракет "Фламинго" резко возрастет после завершения полного перехода предприятий на двигатели собственной разработки.