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Українські захисники знищили укріплення, техніку та позиції окупантів на Куп'янському напрямку

Харківська область, П'ятниця 28 червня 2024 11:50
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Українські захисники знищили укріплення, техніку та позиції окупантів на Куп'янському напрямку Фото: українські захисники вразили ворожі позиції та техніку на Куп'янському напрямку (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українська захисники знищили на Куп'янському напрямку Харківської області укріплення, техніку та позиції окупантів. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ в Teltgram.

Згідно з відео у щотижневому звіті розвідувально-ударного підрозділу "Очі" 120 ОРП, українські оборонці завдали чисельних ударів по позиціях та живій силі окупантів, які намагались переховуватись у лісосмугах.

Варто зауважити, що операції зі знищення сил ворога проводились також і в нічний час доби.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Як повідомлялось сьогодні, українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожу техніку та особовий склад за допомогою FPV-дронів.

Також нещодавно українські оборонці знищили ворожу техніку та зброю на Сумському напрямку.

До цього ми розповідали про роботу прикордонників на Сіверському напрямку. Українські оборонці знищили живу силу окупантів.

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