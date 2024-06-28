Українські захисники знищили укріплення, техніку та позиції окупантів на Куп'янському напрямку

Українська захисники знищили на Куп'янському напрямку Харківської області укріплення, техніку та позиції окупантів. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ в Teltgram .

Згідно з відео у щотижневому звіті розвідувально-ударного підрозділу "Очі" 120 ОРП, українські оборонці завдали чисельних ударів по позиціях та живій силі окупантів, які намагались переховуватись у лісосмугах.

Варто зауважити, що операції зі знищення сил ворога проводились також і в нічний час доби.