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Украинские защитники уничтожили укрепление, технику и позиции окупантов на Купянском направлении

Харьковская область, Пятница 28 июня 2024 11:50
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Украинские защитники уничтожили укрепление, технику и позиции окупантов на Купянском направлении Фото: украинские защитники поразили враждебные позиции и технику на Купянском направлении (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники уничтожили на Купянском направлении Харьковской области укрепление, технику и позиции оккупантов. Результаты работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Teltgram.

Согласно видео в еженедельном отчете разведывательно-ударного подразделения "Очи" 120 ОРП, украинские защитники нанесли многочисленные удары по позициям и живой силе оккупантов, которые пытались скрываться в лесополосах.

Следует отметить, что операции по уничтожению сил врага проводились также и в ночное время суток.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Как сообщалось сегодня, украинские защитники в Запорожском направлении уничтожили вражескую технику и личный состав с помощью FPV-дронов.

Также недавно украинские защитники уничтожили вражескую технику и оружие на Сумском направлении.

До этого мы рассказывали о работе пограничников на Северском направлении. Украинские защитники уничтожили живую силу оккупантов.

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