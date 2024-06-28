Украинские защитники уничтожили укрепление, технику и позиции окупантов на Купянском направлении
Украинские защитники уничтожили на Купянском направлении Харьковской области укрепление, технику и позиции оккупантов. Результаты работы они обнародовали в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Teltgram.
Согласно видео в еженедельном отчете разведывательно-ударного подразделения "Очи" 120 ОРП, украинские защитники нанесли многочисленные удары по позициям и живой силе оккупантов, которые пытались скрываться в лесополосах.
Следует отметить, что операции по уничтожению сил врага проводились также и в ночное время суток.
Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ
Как сообщалось сегодня, украинские защитники в Запорожском направлении уничтожили вражескую технику и личный состав с помощью FPV-дронов.
Также недавно украинские защитники уничтожили вражескую технику и оружие на Сумском направлении.
До этого мы рассказывали о работе пограничников на Северском направлении. Украинские защитники уничтожили живую силу оккупантов.
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