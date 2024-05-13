Українські захисники знищили одразу 10 танків окупантів та показали ефектне відео

Знищення військ РФ

Раніше ми розповідали, що Сухопутні війська провели серію успішних атак безпілотниками по техніці та живій силі окупантів у гарячих точках фронту.

Також повідомлялось, як українським захисникам вдалось знищити ворожу важку техніку при спробі окупантів піти у наступ.

Крім того, Сухопутні війська України показали вдалу атаку колони наступаючих танків РФ.

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