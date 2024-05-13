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Украинские защитники уничтожили сразу 10 танков оккупантов и показали эффектное видео

Фото: Сухоцтные войска уничтожили сразу 10 танков оккупантов (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники уничтожили 10 единиц техники оккупантов на ходу. Соответствующее видео они показали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram.

"Сразу 10 единиц вражеской техники уничтожило 63 ОМБр при содействии приданых подразделений и боевых собратьев из 60 бригады", - говорится в сообщении.

Согласно видео, украинские защитники нанесли точные массированные удары по технике оккупантов, которая передвигалась вдоль полей, и пыталась маневрировать во избежание попадания украинских снарядов.

Уничтожение войск РФ

Ранее мы рассказывали, что Сухопутные войска провели серию успешных атак беспилотниками по технике и живой силе оккупантов в горячих точках фронта.

Также сообщалось, как украинским защитникам удалось уничтожить тяжелую вражескую технику при попытке оккупантов пойти в наступление.

Кроме того, Сухопутные войска Украины показали удачную атаку колонны наступающих танков РФ.

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