Украинские защитники уничтожили сразу 10 танков оккупантов и показали эффектное видео

Украинские защитники уничтожили 10 единиц техники оккупантов на ходу. Соответствующее видео они показали в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram.
"Сразу 10 единиц вражеской техники уничтожило 63 ОМБр при содействии приданых подразделений и боевых собратьев из 60 бригады", - говорится в сообщении.
Согласно видео, украинские защитники нанесли точные массированные удары по технике оккупантов, которая передвигалась вдоль полей, и пыталась маневрировать во избежание попадания украинских снарядов.
Ранее мы рассказывали, что Сухопутные войска провели серию успешных атак беспилотниками по технике и живой силе оккупантов в горячих точках фронта.
Также сообщалось, как украинским защитникам удалось уничтожить тяжелую вражескую технику при попытке оккупантов пойти в наступление.
Кроме того, Сухопутные войска Украины показали удачную атаку колонны наступающих танков РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.