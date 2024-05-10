Сухопутні війська показали серію вдалих ударів по силам ворога на фронті (відео)

Українські захисники провели серію успішних атак безпілотниками по техніці та живій силі окупантів у гарячих точках фронту. Відповідне відео вони опублікували у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ в Telegram .

"Сезон полювання на окупантів у самому розпалі. "Виговці" щодня невпинно уражають все, що у ворога пересувається, і все, що намагається сховатися", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на відео показана робота 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Івана Виговського.

Знищення військ РФ

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що українським захисникам вдалось знищити ворожу важку техніку при спробі окупантів піти у наступ. Свою роботу вони показали на відео.

Також ми повідомляли, що Сухопутні війська України показали, як вдало атакували колону наступаючих танків РФ.

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