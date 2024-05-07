Українські захисники здійснили серію успішних ударів по колоні атакуючих танків РФ (відео)

Сухопутні війська України вдало атакували колону наступаючих танків РФ. Відповідне відео українські захисники опублікували в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.
Зазначається, що на відео показано роботу Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
"Відпрацювання дронами по колоні ворожих танків, які йшли в наступ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські захисники також знищили російську самохідну артустановку.
Також ми повідомляли про те, як нещодавно бійці підрозділу активних дій ГУР МО України спільно з операторами HIMARS на Запорізькому напрямку знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Тор".
Напередодні бійці Служби безпеки України знищили на фронті партію російських систем ППО.
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