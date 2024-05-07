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Украинские защитники совершили серию успешных ударов по колонне атакующих танков РФ (видео)

Фото: украинские защитники удачно атаковали колонну танков РФ (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сухопутные войска Украины удачно атаковали колонну наступающих танков РФ. Соответствующее видео украинские защитники опубликовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

Отмечается, что на видео показана работа Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"Отработка дронов по колонне вражеских танков, которые шли в наступление", - говорится в сообщении.

Уничтожение вражеской техники

Напомним, сегодня стало известно, что украинские защитники также уничтожили российскую самоходную артустановку.

Также мы сообщали о том, как недавно бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины совместно с операторами HIMARS в Запорожском направлении уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Тор".

В преддверии бойцы Службы безопасности Украины уничтожили на фронте партию российских систем ПВО.

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