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Українські захисники знищили самохідну артустановку РФ та показали ефектне відео

Україна, Вівторок 07 травня 2024 13:05
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Українські захисники знищили самохідну артустановку РФ та показали ефектне відео Фото: Українські захисники знищили САУ МСТА-С (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сухопутні війська України знищили російську самохідну артустановку. Відповідне відео українські захисники опублікували в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.

Зазначається, що на відео показано роботу 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.

Згідно із нього, окупанти намагались приховати камуфляжем свою техніку. Втім українські захисники знайшли російську самохідну артустановку та вдарили по ній прицільним вогнем.

Знищення ворожої техніки

Нагадаємо, нещодавно бійці підрозділу активних дій ГУР МО України спільно з операторами HIMARS на Запорізькому напрямку виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Тор".

Також бійці ГУР МО України з підрозділу активних дій ліквідували російський ЗРК "Стріла 10" на фронті.

Крім того, напередодні бійці СБУ знищили на фронті партію російських систем ППО.

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