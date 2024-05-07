Українські захисники знищили самохідну артустановку РФ та показали ефектне відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.

Згідно із нього, окупанти намагались приховати камуфляжем свою техніку. Втім українські захисники знайшли російську самохідну артустановку та вдарили по ній прицільним вогнем.

Зазначається, що на відео показано роботу 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.

Знищення ворожої техніки

Нагадаємо, нещодавно бійці підрозділу активних дій ГУР МО України спільно з операторами HIMARS на Запорізькому напрямку виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Тор".

Також бійці ГУР МО України з підрозділу активних дій ліквідували російський ЗРК "Стріла 10" на фронті.

Крім того, напередодні бійці СБУ знищили на фронті партію російських систем ППО.

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