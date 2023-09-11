Біля Зміїного збито ворожий дрон "Форпост". Чим він небезпечний
Сили оборони півдня знищили ворожий дрон "Форпост" неподалік від острова Зміїний. Він може проводити розвідку та підсвітлювати лазером цілі для російських боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.
Як розповіли у відомстві, небезпека ворожого дрону у тому, що окрім розвідки він може вказувати цілі для ударів.
Для спостереження на ньому встановлено одну електрооптичну і одну інфрачервону камери. Це дозволяє використовувати його у будь-який час доби. "Форпост" може перебувати в польоті близько 18 годин та долати до 250 км, а в оновленій версії і до 350 км.
РФ провела модернізацію даного дрону і на ньому з'явився оновлений канал зв’язку. Було також заявлено про розробку підвісних контейнерів з додатковими системами. Там хочуть встановити радар для виявлення цілей на суходолі, комплекс радіотехнічної розвідки, а також ретрансляції сигналу.
Вартість такого безпілотника близько 6 мільйоні доларів. Однак завдяки влучності українських бійців він відправився на дно Чорного моря.
Коли Україна звільнила Зміїний
Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відкрити "зерновий коридор".
У символічну дату, 500 днів війни, президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний. Він разом з українськими командувачами вшанував пам'ять героїв, які звільнили острів від окупантів.
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