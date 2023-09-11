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Біля Зміїного збито ворожий дрон "Форпост". Чим він небезпечний

Понеділок 11 вересня 2023 16:10
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Біля Зміїного збито ворожий дрон "Форпост". Чим він небезпечний Фото: дрон "Форпост" (міноборони РФ)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони півдня знищили ворожий дрон "Форпост" неподалік від острова Зміїний. Він може проводити розвідку та підсвітлювати лазером цілі для російських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

Як розповіли у відомстві, небезпека ворожого дрону у тому, що окрім розвідки він може вказувати цілі для ударів.

Для спостереження на ньому встановлено одну електрооптичну і одну інфрачервону камери. Це дозволяє використовувати його у будь-який час доби. "Форпост" може перебувати в польоті близько 18 годин та долати до 250 км, а в оновленій версії і до 350 км.

РФ провела модернізацію даного дрону і на ньому з'явився оновлений канал зв’язку. Було також заявлено про розробку підвісних контейнерів з додатковими системами. Там хочуть встановити радар для виявлення цілей на суходолі, комплекс радіотехнічної розвідки, а також ретрансляції сигналу.

Вартість такого безпілотника близько 6 мільйоні доларів. Однак завдяки влучності українських бійців він відправився на дно Чорного моря.

Коли Україна звільнила Зміїний

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відкрити "зерновий коридор".

У символічну дату, 500 днів війни, президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний. Він разом з українськими командувачами вшанував пам'ять героїв, які звільнили острів від окупантів.

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