Українські захисники збили два "Шахеди" над Києвом: один вибухнув поруч (відео)

"Наші Побратими, які тримають небо Києва, під час російської атаки знищили два "шахеди". Один з них вибухнув просто поруч з ними, пошкодивши бойове авто", - підписано відео.

За словами військових, на першому відео показано роботу кулеметом по одному з безпілотників, який було влучно збито.

А вже на другому відео показано знищення безпілотника впритул.

Обстріл України з боку Росії

Нагадаємо, російська армія кожної ночі запускає по території України безпілотники ударного типу "Шахед". Останні декілька днів їх кількість під час нічних атак перевалила за декілька сотень. Наприклад, у ніч на 24 лютого загарбники випустили 185 безпілотників із п’яти різних напрямків.

Сьогодні ж вночі протиповітряна оборона (ППО) працювала у Київській області. Перед цим в низці областей була оголошена повітряна тривога. Через атаку у Житомирській області є пошкодження та постраждалі.