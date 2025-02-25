Українські захисники збили два "Шахеди" над Києвом: один вибухнув поруч (відео)

Українській військові під час останньої дронової атаки збили два "Шахеди" у небі над Києвом. Однак один з дронів пошкодив їх авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 210 Окремий Штурмовий Полк у Telegram.
"Наші Побратими, які тримають небо Києва, під час російської атаки знищили два "шахеди". Один з них вибухнув просто поруч з ними, пошкодивши бойове авто", - підписано відео.
За словами військових, на першому відео показано роботу кулеметом по одному з безпілотників, який було влучно збито.
А вже на другому відео показано знищення безпілотника впритул.
Нагадаємо, російська армія кожної ночі запускає по території України безпілотники ударного типу "Шахед". Останні декілька днів їх кількість під час нічних атак перевалила за декілька сотень. Наприклад, у ніч на 24 лютого загарбники випустили 185 безпілотників із п’яти різних напрямків.
Сьогодні ж вночі протиповітряна оборона (ППО) працювала у Київській області. Перед цим в низці областей була оголошена повітряна тривога. Через атаку у Житомирській області є пошкодження та постраждалі.
У ніч на 25 лютого Російська Федерація атакувала Україну більше ніж 210 безпілотними літальними апаратами.
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