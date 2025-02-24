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Росія вночі запустила 185 безпілотників: як відпрацювала ППО

Понеділок 24 лютого 2025 08:29
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Росія вночі запустила 185 безпілотників: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ), у ніч на 24 лютого, запустила проти України 185 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Безпілотники атакували з чотирьох напрямів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Згідно з даними Повітряних сил, дрони атакували з напрямків:

  • російських міст Орел, Брянськ, Курськ;
  • тимчасово окупованого Чауда, Крим.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ;
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 8 ранку підтверджено збиття 113-ти дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Чернігівській областях й не тільки. Ще 71 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали:

  • Дніпропетровська;
  • Одеська;
  • Київська;
  • Хмельницька області.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно завдає ударів по інфраструктурі України. Для обстрілів терористи застосовують ракети різних типів, керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотники та артилерію. До атаки дронами ворог вдається майже кожної ночі. Вчора ж, 23 лютого, росіяни застосували проти України рекордну кількість дронів.

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