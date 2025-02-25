Украинские защитники сбили два "Шахеда" над Киевом: один взорвался рядом (видео)

Украинские военные во время последней дроновой атаки сбили два "Шахеды" в небе над Киевом. Однако один из дронов повредил их авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 210 Отдельный Штурмовой Полк в Telegram.
"Наши Побратимы, которые держат небо Киева, во время российской атаки уничтожили два "шахеда". Один из них взорвался прямо рядом с ними, повредив боевое авто", - подписано видео.
По словам военных, на первом видео показана работа пулеметом по одному из беспилотников, который был точно сбит.
А уже на втором видео показано уничтожение беспилотника в упор.
Напомним, российская армия каждую ночь запускает по территории Украины беспилотники ударного типа "Шахед". Последние несколько дней их количество во время ночных атак перевалило за несколько сотен. Например, в ночь на 24 февраля захватчики выпустили 185 беспилотников с пяти разных направлений.
Сегодня же ночью противовоздушная оборона (ПВО) работала в Киевской области. Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Из-за атаки в Житомирской области есть повреждения и пострадавшие.
В ночь на 25 февраля Российская Федерация атаковала Украину более чем 210 беспилотными летательными аппаратами.
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