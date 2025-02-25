Украинские защитники сбили два "Шахеда" над Киевом: один взорвался рядом (видео)

"Наши Побратимы, которые держат небо Киева, во время российской атаки уничтожили два "шахеда". Один из них взорвался прямо рядом с ними, повредив боевое авто", - подписано видео.

По словам военных, на первом видео показана работа пулеметом по одному из беспилотников, который был точно сбит.

А уже на втором видео показано уничтожение беспилотника в упор.

Обстрел Украины со стороны России

Напомним, российская армия каждую ночь запускает по территории Украины беспилотники ударного типа "Шахед". Последние несколько дней их количество во время ночных атак перевалило за несколько сотен. Например, в ночь на 24 февраля захватчики выпустили 185 беспилотников с пяти разных направлений.

Сегодня же ночью противовоздушная оборона (ПВО) работала в Киевской области. Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Из-за атаки в Житомирской области есть повреждения и пострадавшие.