Росія вночі запустила більше 210 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО
У ніч на 25 лютого Російська Федерація (РФ) атакувала Україну більше ніж 210 безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Також запустила сім крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу ворога запустив:
- 213 ударних дронів типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Приморського-Ахтарськ;
- сім крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.
До відбиття атаки залучались:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби;
- мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.
Станом на 11 ранку підтверджено збиття:
- шести крилатих ракет Х-101;
- 133-х ударних дронів у межах Київської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської й низки інших областей.
Також 79 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок обстрілу постраждали Київська та Житомирська області.
Обстріл України з боку Росії
Майже кожної ночі російські терористи вдаються до масованих обстрілів безпілотниками. Наприклад, у ніч на 24 лютого загарбники випустили 185 безпілотників із п’яти різних напрямків.
Цієї ж ночі протиповітряна оборона (ППО) працювала у Київській області. Перед цим в низці областей була оголошена повітряна тривога. Через атаку у Житомирській області є пошкодження та постраждалі.
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