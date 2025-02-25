Росія вночі запустила більше 210 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО

У ніч на 25 лютого Російська Федерація (РФ) атакувала Україну більше ніж 210 безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Також запустила сім крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил збройних сил України (ЗСУ).

Також 79 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Під час обстрілу ворога запустив:

Обстріл України з боку Росії

Майже кожної ночі російські терористи вдаються до масованих обстрілів безпілотниками. Наприклад, у ніч на 24 лютого загарбники випустили 185 безпілотників із п’яти різних напрямків.

Цієї ж ночі протиповітряна оборона (ППО) працювала у Київській області. Перед цим в низці областей була оголошена повітряна тривога. Через атаку у Житомирській області є пошкодження та постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.