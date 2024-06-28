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Українські захисники на Запорізькому напрямку знищили техніку та особовий склад окупантів (відео)

Фото: ССО ЗСУ знищили техніку та особовий склад РФ на Запорізькому напрямку (ілюстративне фото pixabay-com)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожу техніку та особовий склад за допомогою FPV-дронів. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил спецоперацій ЗСУ в Telegram.

"Оператори FPV-дронів 3-го окремого полку ССО атакують ворожу базу. Внаслідок влучних ударів росіяни втрачають броньовану вантажівку та кілька одиниць особового складу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають українські оборонці, перед цим один з окупантів, ставши жертвою російської пропаганди, побоювався зграї птахів, що пролітали над їхніми позиціями.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, також українські оборонці нещодавно знищили ворожу техніку та зброю на Сумському напрямку.

Напередодні повідомлялось про роботу прикордонників на Сіверському напрямку. Українські оборонці знищили живу силу окупантів.

Також бійці ДПСУ завдали двох точних ударів по ворожих бліндажах на Харківському напрямку, знищивши живу силу окупантів.

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