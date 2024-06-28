Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили технику и личный состав оккупантов (видео)

Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили вражескую технику и личный состав с помощью FPV-дронов. Результаты работы они обнародовали в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил спецопераций ВСУ в Telegram.
"Операторы FPV-дронов 3-го отдельного полка ССО атакуют вражескую базу. В результате точных ударов россияне теряют бронированный грузовик и несколько единиц личного состава", - говорится в сообщении.
Как отмечают украинские защитники, перед этим один из оккупантов, став жертвой российской пропаганды, опасался стаи птиц, пролетавших над их позициями.
Напомним, также украинские защитники недавно уничтожили вражескую технику и оружие на Сумском направлении.
Накануне сообщалось о работе пограничников на Северском направлении. Украинские защитники уничтожили живую силу оккупантов.
Также бойцы ГПСУ нанесли два точных удара по вражеским блиндажам на Харьковском направлении, уничтожив живую силу оккупантов.
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