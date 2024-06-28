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Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили технику и личный состав оккупантов (видео)

Запорожская область , Пятница 28 июня 2024 09:13
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Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили технику и личный состав оккупантов (видео) Фото: ССО ВСУ уничтожили технику и личный состав РФ в Запорожском направлении (иллюстративное фото pixabay-com)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили вражескую технику и личный состав с помощью FPV-дронов. Результаты работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил спецопераций ВСУ в Telegram.

"Операторы FPV-дронов 3-го отдельного полка ССО атакуют вражескую базу. В результате точных ударов россияне теряют бронированный грузовик и несколько единиц личного состава", - говорится в сообщении.

Как отмечают украинские защитники, перед этим один из оккупантов, став жертвой российской пропаганды, опасался стаи птиц, пролетавших над их позициями.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, также украинские защитники недавно уничтожили вражескую технику и оружие на Сумском направлении.

Накануне сообщалось о работе пограничников на Северском направлении. Украинские защитники уничтожили живую силу оккупантов.

Также бойцы ГПСУ нанесли два точных удара по вражеским блиндажам на Харьковском направлении, уничтожив живую силу оккупантов.

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