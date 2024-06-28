Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили технику и личный состав оккупантов (видео)

Фото: ССО ВСУ уничтожили технику и личный состав РФ в Запорожском направлении (иллюстративное фото pixabay-com)

Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили вражескую технику и личный состав с помощью FPV-дронов. Результаты работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил спецопераций ВСУ в Telegram.