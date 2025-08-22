Українські захисники вперше збили "Орлан"-носій із двома ударними дронами

Дрони українського виробництва

Зауважимо, що безпілотники-носії використовуються для доставки та запуску ударних дронів на великі відстані, що становить серйозну загрозу. Знищення такої цілі - важливий крок у протидії новим тактикам ворога.

Зауважимо, що цього року Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту, який підвищує ефективність ударів по ворогу. Безпілотники вже працюють на полі бою.

А кілька днів тому Росія почала активно застосовувати новий безпілотник з LTE-зв’язком. Як виявилось, він може працювати як розвідувальний або ударний дрон, а також використовуватися для перевантаження української ППО.