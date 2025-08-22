Украинские защитники впервые сбили "Орлан"-носитель с двумя ударными дронами

Дроны украинского производства

Заметим, что беспилотники-носители используются для доставки и запуска ударных дронов на большие расстояния, что представляет серьезную угрозу. Уничтожение такой цели - важный шаг в противодействии новым тактикам врага.

Заметим, что в этом году Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта, который повышает эффективность ударов по врагу. Беспилотники уже работают на поле боя.

А несколько дней назад Россия начала активно применять новый беспилотник с LTE-связью. Как оказалось, он может работать как разведывательный или ударный дрон, а также использоваться для перегрузки украинской ПВО.