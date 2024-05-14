UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські захисники показали відео знищення ворога на Вовчанському напрямку

Фото: прикордонники та Сили оборони знищили окупантів біля Вовчанська (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Прикордонники разом із Силами оборони знищили групу окупантів у Харківській області, які намагались атакувати на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

"Виявивши ціль, бійці "відпрацювали" по групі піхоти противника з мінометів. У результаті троє загарбників ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Згідно із відео, окупанти пересувались вздовж житлової забудови у сільській місцевості, де потрапили у поле зору українських захисників. 

Наступ РФ на Харківську область

Нагадаємо, що минулого тижня війська ЗС РФ розпочали наступ на півночі Харківської області. Їм вдалося окупувати декілька населених пунктів вздовж лінії фронту.

Зокрема, наразі активні бойові дії тривають в районі північних околиць міста Вовчанськ.

За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, у наступі на Харківську область залучено понад 30 тисяч російських загарбників.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Харківському напрямку обстановка складна, проте вона швидко змінюється.

Водночас, як каже стверджує голова ГУР Кирило Буданов, у Харківській області наразі триває активна фаза російської прикордонної операції. Однак Сили оборони вже заблокували противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУВовчанськХарківВійська РФВійна Росії проти України