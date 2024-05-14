Українські захисники показали відео знищення ворога на Вовчанському напрямку

Наступ РФ на Харківську область

Нагадаємо, що минулого тижня війська ЗС РФ розпочали наступ на півночі Харківської області. Їм вдалося окупувати декілька населених пунктів вздовж лінії фронту.

Зокрема, наразі активні бойові дії тривають в районі північних околиць міста Вовчанськ.

За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, у наступі на Харківську область залучено понад 30 тисяч російських загарбників.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Харківському напрямку обстановка складна, проте вона швидко змінюється.

Водночас, як каже стверджує голова ГУР Кирило Буданов, у Харківській області наразі триває активна фаза російської прикордонної операції. Однак Сили оборони вже заблокували противника.

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