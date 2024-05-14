Украинские защитники показали видео уничтожения врага на Волчанском направлении

Наступление РФ на Харьковскую область

Напомним, что на прошлой неделе войска ВС РФ начали наступление на севере Харьковской области. Им удалось оккупировать несколько населенных пунктов вдоль линии фронта.

В частности, активные боевые действия продолжаются в районе северных окраин города Волчанск.

По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, в наступлении на Харьковскую область привлечены более 30 тысяч российских захватчиков.

Генштаб ВСУ сообщал, что в Харьковском направлении обстановка сложная, однако она быстро меняется.

В то же время, как говорит председатель ГУР Кирилл Буданов, в Харьковской области продолжается активная фаза российской пограничной операции. Однако Силы обороны уже заблокированы противником.

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