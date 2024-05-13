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Секретар РНБО назвав кількість росіян, які наступають на Харківську область

Понеділок 13 травня 2024 21:44
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Секретар РНБО назвав кількість росіян, які наступають на Харківську область Архівне фото: секретар РНБО Олександр Литвиненко (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Набагато більше 30 тисяч військових Російської Федерації просто зараз наступають на півночі Харківської області.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За його словами, спочатку на кордоні було зосереджено близько 50 тисяч російських військових.

При цьому вже значна їхня частина наступає на українські території. Литвиненко сказав, що йдеться про понад 30 тисяч окупантів.

Також він заявив, що за всіма доповідями українські воїни готові до відбиття, зараз тривають важкі бої.

Наступ росіян

Окупанти спробували прорвати кордон із Харківською областю кілька днів тому, наразі їм вдалося зайняти кілька сіл. Також бої тривають у районі північних околиць міста Вовчанськ.

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що російські окупанти продовжують спроби свого наступу в Харківській області, закріплюються на зайнятих позиціях, обладнують запасні позиції.

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