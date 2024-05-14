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Украинские защитники показали видео уничтожения врага на Волчанском направлении

Харьковская область, Вторник 14 мая 2024 12:38
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Украинские защитники показали видео уничтожения врага на Волчанском направлении Фото: пограничники и Силы обороны уничтожили оккупантов возле Волчанска (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Пограничники вместе с Силами обороны уничтожили группу оккупантов в Харьковской области, которые пытались атаковать на Волчанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

"Обнаружив цель, бойцы "отработали" по группе пехоты противника из минометов. В результате три захватчика ликвидированы", - говорится в сообщении.

Согласно видео, оккупанты передвигались вдоль жилой застройки в сельской местности, где попали в поле зрения украинских защитников.

Наступление РФ на Харьковскую область

Напомним, что на прошлой неделе войска ВС РФ начали наступление на севере Харьковской области. Им удалось оккупировать несколько населенных пунктов вдоль линии фронта.

В частности, активные боевые действия продолжаются в районе северных окраин города Волчанск.

По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, в наступлении на Харьковскую область привлечены более 30 тысяч российских захватчиков.

Генштаб ВСУ сообщал, что в Харьковском направлении обстановка сложная, однако она быстро меняется.

В то же время, как говорит председатель ГУР Кирилл Буданов, в Харьковской области продолжается активная фаза российской пограничной операции. Однако Силы обороны уже заблокированы противником.

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