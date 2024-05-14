Украинские защитники показали видео уничтожения врага на Волчанском направлении

Пограничники вместе с Силами обороны уничтожили группу оккупантов в Харьковской области, которые пытались атаковать на Волчанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram .

Согласно видео, оккупанты передвигались вдоль жилой застройки в сельской местности, где попали в поле зрения украинских защитников.

"Обнаружив цель, бойцы "отработали" по группе пехоты противника из минометов. В результате три захватчика ликвидированы", - говорится в сообщении.

Наступление РФ на Харьковскую область

Напомним, что на прошлой неделе войска ВС РФ начали наступление на севере Харьковской области. Им удалось оккупировать несколько населенных пунктов вдоль линии фронта.

В частности, активные боевые действия продолжаются в районе северных окраин города Волчанск.

По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, в наступлении на Харьковскую область привлечены более 30 тысяч российских захватчиков.

Генштаб ВСУ сообщал, что в Харьковском направлении обстановка сложная, однако она быстро меняется.

В то же время, как говорит председатель ГУР Кирилл Буданов, в Харьковской области продолжается активная фаза российской пограничной операции. Однако Силы обороны уже заблокированы противником.

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