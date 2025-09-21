Українські захисники показали, як знищили російського "термінатора на гусеницях"

Як пояснили захисники, ІМР-3М - це інженерна машина розгородження. Вона призначена для розчищення шляху іншим моторизованим військам у складних умовах наступу.

Фактично це бульдозер, який прокладає шлях через мінні поля, розчищає дороги від завалів та виконує інженерні роботи.

Самі росіяни називають ІМР-3М "термінатором на гусеницях", бо він оснащений захистом від наслідків ядерного удару, має важку броню, кулемет. Також машина може самостійно долати мінні поля.

Військові уточнили, що з 2022 року візуально було підтверджено знищення всього двох одиниць ІМР-3М, остання - понад рік тому.

