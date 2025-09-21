Українські захисники показали, як знищили російського "термінатора на гусеницях"

Українські дронарі ефектно знищили ворожий наступальний шляхопрокладач ІМР-3М. Це рідкісна і важлива для наступу машина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 412 полк Nemesis Сил безпілотних систем.
Як пояснили захисники, ІМР-3М - це інженерна машина розгородження. Вона призначена для розчищення шляху іншим моторизованим військам у складних умовах наступу.
Фактично це бульдозер, який прокладає шлях через мінні поля, розчищає дороги від завалів та виконує інженерні роботи.
Самі росіяни називають ІМР-3М "термінатором на гусеницях", бо він оснащений захистом від наслідків ядерного удару, має важку броню, кулемет. Також машина може самостійно долати мінні поля.
Військові уточнили, що з 2022 року візуально було підтверджено знищення всього двох одиниць ІМР-3М, остання - понад рік тому.
За даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабної війни втратила вже 1 101 610 осіб. Крім того, ЗСУ знищили вже 11 193 танки, 23 280 броньованих машин, майже 33 тисячі артилерійські системи тощо.
Також у ГУР повідомили, що спецпризначенці уразили три російські гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС 55Ж6У "Нєбо-У" у тимчасово окупованому Криму.