Украинские защитники показали, как уничтожили российского "терминатора на гусеницах"

Украинские дронщики эффектно уничтожили вражеский наступательный путепрокладчик ИМР-3М. Это редкая и важная для наступления машина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 412 полк Nemesis Сил беспилотных систем.
Как объяснили защитники, ИМР-3М - это инженерная машина разграждения. Она предназначена для расчистки пути другим моторизованным войскам в сложных условиях наступления.
Фактически это бульдозер, который прокладывает путь через минные поля, расчищает дороги от завалов и выполняет инженерные работы.
Сами россияне называют ИМР-3М "терминатором на гусеницах", потому что он оснащен защитой от последствий ядерного удара, имеет тяжелую броню, пулемет. Также машина может самостоятельно преодолевать минные поля.
Военные уточнили, что с 2022 года визуально было подтверждено уничтожение всего двух единиц ИМР-3М, последняя - более года назад.
По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 1 101 610 человек. Кроме того, ВСУ уничтожили уже 11 193 танка, 23 280 бронированных машин, почти 33 тысячи артиллерийских систем и тому подобное.
Также в ГУР сообщили, что спецназовцы поразили три российских вертолета Ми-8 и дорогостоящую РЛС 55Ж6У "Небо-У" во временно оккупированном Крыму.