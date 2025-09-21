RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украинские защитники показали, как уничтожили российского "терминатора на гусеницах"

Фото: украинские воины уничтожили ИМР-3М россиян (wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские дронщики эффектно уничтожили вражеский наступательный путепрокладчик ИМР-3М. Это редкая и важная для наступления машина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 412 полк Nemesis Сил беспилотных систем.

Как объяснили защитники, ИМР-3М - это инженерная машина разграждения. Она предназначена для расчистки пути другим моторизованным войскам в сложных условиях наступления.

Фактически это бульдозер, который прокладывает путь через минные поля, расчищает дороги от завалов и выполняет инженерные работы.

Сами россияне называют ИМР-3М "терминатором на гусеницах", потому что он оснащен защитой от последствий ядерного удара, имеет тяжелую броню, пулемет. Также машина может самостоятельно преодолевать минные поля.

Военные уточнили, что с 2022 года визуально было подтверждено уничтожение всего двух единиц ИМР-3М, последняя - более года назад.

 

Потери армии РФ

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 1 101 610 человек. Кроме того, ВСУ уничтожили уже 11 193 танка, 23 280 бронированных машин, почти 33 тысячи артиллерийских систем и тому подобное.

Также в ГУР сообщили, что спецназовцы поразили три российских вертолета Ми-8 и дорогостоящую РЛС 55Ж6У "Небо-У" во временно оккупированном Крыму.

