Украинские защитники показали, как уничтожили российского "терминатора на гусеницах"

Как объяснили защитники, ИМР-3М - это инженерная машина разграждения. Она предназначена для расчистки пути другим моторизованным войскам в сложных условиях наступления.

Фактически это бульдозер, который прокладывает путь через минные поля, расчищает дороги от завалов и выполняет инженерные работы.

Сами россияне называют ИМР-3М "терминатором на гусеницах", потому что он оснащен защитой от последствий ядерного удара, имеет тяжелую броню, пулемет. Также машина может самостоятельно преодолевать минные поля.

Военные уточнили, что с 2022 года визуально было подтверждено уничтожение всего двух единиц ИМР-3М, последняя - более года назад.

