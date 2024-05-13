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Українські захисники у Харківській області "деактивували" групу окупантів одним дроном (відео)

Фото: у Харківській області нейтралізували цілу групу окупантів (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники у Харківській області нейтралізували цілу групу окупантів, яка намагалась просунутись сірою зоною по лісосмузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НГУ в Telegram.

Як зазначається в повідомленні, бійці 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" зуміли нейтралізувати ворожу групу всього одним FPV-дроном. 

У Нацгвардії зауважили, що окупантам дісталося біля лінії кордону.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, 10 травня ворог активізував наступальні дії в напрямку Харківської області. Окупанти посилили обстріли на північному напрямку, передусім завдаючи ударів по місту Вовчанськ.

Напередодні, за даними Генштабу ЗСУ повідомлялось, що ведуться бої за Вовчанськ. У військовому командуванні поінформували, що ворог кинув значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів і не рахується з власними втратами.

Як пояснив керівник ЦПД РНБО Андрій коваленко на тлі маніпуляцій на темі фортифікаційних споруд на прикордонні Харківської області, наразі зведення оборонних рубежів там неможливе, адже тоді українські захисники опиняться під щільним ворожим вогнем.

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