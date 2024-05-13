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Чому неможливо будувати оборонні рубежі на кордоні з РФ у Харківській області: пояснення ЦПД

Харківська область, Понеділок 13 травня 2024 09:59
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Чому неможливо будувати оборонні рубежі на кордоні з РФ у Харківській області: пояснення ЦПД Фото: чому неможливо будувати оборонні рубежі на кордоні з РФ в Харківській області (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Наразі зведення оборонних рубежів на прикордонні Харківської області з РФ неможливе, адже тоді українські захисники опиняться під щільним ворожим вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрія Коваленка.

Як пояснив Коваленко, стосовно оборонних рубежів наразі точаться багато маніпуляцій.

"Оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо було б. Тому що вся техніка і всі інженери просто знищувались би ворогом - його дронами, його артилерією", - каже він.

Як пояснив керівник ЦПД, лінії оборони вибудувані у Харківській області є.

"І детальніше, дуже скоро, розкажуть про них. І це декілька ліній оборони, дуже надійних. Тому, друзі, прикордоння і Харків давайте не плутати. Оборонна операція триває", - зауважує Коваленко.

Ситуація на фронті

Варто зауважити, що напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

Наразі відомо, що ведуться бої за Вовчанськ. У військовому командуванні поінформували, що ворог кинув значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів і не рахується з власними втратами.

Нагадаємо, перед тим у вечірньому зведенні Генштабу 12 травня зазначалось, що протягом доби на фронті було зафіксовано 146 бойових зіткнень.

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