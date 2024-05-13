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Украинские защитники в Харьковской области "деактивировали" группу окупантов одним дроном (видео)

Фото: в Харьковской области нейтрализовали целую группу окупантов (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники в Харьковской области нейтрализовали целую группу окупантов, которая пыталась продвинуться серой зоной по лесополосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Telegram.

Как отмечается в сообщении, бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" сумели нейтрализовать вражескую группу всего одним FPV-дроном.

В Нацгвардии заметили, что оккупантам досталось у линии границы.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, 10 мая враг активизировал наступательные действия в направлении Харьковской области. Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, прежде всего нанося удары по городу Волчанск.

Накануне, по данным Генштаба ВСУ, сообщалось, что ведутся бои за Волчанск. В военном командовании проинформировали, что враг бросил значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями.

Как пояснил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко на фоне манипуляций на теме фортификационных сооружений на приграничные Харьковской области, сейчас возведение оборонных рубежей там невозможно, ведь тогда украинские защитники окажутся под плотным вражеским огнем.

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