Украинские защитники в Харьковской области "деактивировали" группу окупантов одним дроном (видео)

Ситуация в Харьковской области

Напомним, 10 мая враг активизировал наступательные действия в направлении Харьковской области. Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, прежде всего нанося удары по городу Волчанск.

Накануне, по данным Генштаба ВСУ, сообщалось, что ведутся бои за Волчанск. В военном командовании проинформировали, что враг бросил значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями.

Как пояснил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко на фоне манипуляций на теме фортификационных сооружений на приграничные Харьковской области, сейчас возведение оборонных рубежей там невозможно, ведь тогда украинские защитники окажутся под плотным вражеским огнем.

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