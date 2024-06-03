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Українські захисники дали відсіч загарбникам у Вовчанську та показали відео

Фото: українські захисники знищили окупантів у Вовчанську (pixabay-com)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники знищили окупантів, які проводили наступ у Вовчанську. Результати їх роботи оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра МВС Ігоря Клименка в Telegram.

"Окупанти не полишають спроб штурмувати позиції наших захисників, але бійці бригади Національної поліції "Лють" зруйнували їхні плани", - йдеться в повідомленні. 

На відео показано результат налагодженої взаємодії операторів БПЛА та штурмовиків полку "Цунамі".

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, напередодні українські прикордонники знищили російський танк Т-72 на Бахмутському напрямку.

Також нещодавно прикордонники нанесли серію ударів по техніці та БК окупантів.

Раніше повідомлялось, що українські захисники на Півдні нанесли точний удар по оборонних укріпленнях росіян.

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