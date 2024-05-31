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Прикордонники нанесли серію ударів по техніці та БК окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 12:15
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Прикордонники нанесли серію ударів по техніці та БК окупантів на Бахмутському напрямку (відео) Фото: ДПСУ знищили техніку та БК на Бахутському напрямку (ілюстративне фото pixabay-com)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники нанесли серію ударів по техніці та боєкомплектам окупантів на Бахмутському напрямку. Відео своєї роботи вони поширили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

"FPV-дронами бійці бригади "Помста" розтрощили 3 гармати Д-30 та гармату 2А65 "Мста-Б", також виявили та знищили 2 польові склади з боєкомплектом противника. А ще вночі важким бомбером "Вампір" уразили 2 ворожих автомобілі - уаз 3303 та легковик", - йдеться в повідомленні.

Так, загалом прикордонники знищили 4 гармати, 2 автомобілі та 2 склади БК окупантів.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, за даними Генштабу втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили майже 1400 окупантів.

Напередодні стало відомо, що українські захисники знищили БМП загарбників на Харківському напрямку.Також прикордонники показали серію ударів по їх техніці на Північному напрямку.

Днями українські розвідники розповіли про те, як їм вдалось нанести серію високоточних ударів по позиціях та техніці загарбників на Харківському напрямку.

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