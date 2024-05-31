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Прикордонники вночі знищили російський танк та показали результати роботи на відео

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 14:47
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Прикордонники вночі знищили російський танк та показали результати роботи на відео Фото: ДПСУ знищила російський танк Т-72 (ілюстративне фото wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Прикордонники знищили вночі російський танк Т-72 на Бахмутському за допомогою безпілотного коптера "Вампір". Відео своєї роботи вони поширили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Як зазначається у повідомленні, по ворожій техніці вдпрацювали воїни бригади "Помста".

"Бомбер завис над панцерником та розрядив весь боєзапас, щоб не залишити загарбникам надії на відновлення цієї машини", - інформують в ДПСУ.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

За даними Генштабу, втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили майже 1400 окупантів.

Нагадаємо, що також напередодні прикордонники нанесли серію ударів по техніці та БК окупантів на Бахмутському напрямку

Раніше повідомлялось, що прикордонники нанесли точний удар по оборонних укріпленнях росіян на Півдні

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ДПСУ Війна Росії проти України
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