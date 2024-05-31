Прикордонники вночі знищили російський танк та показали результати роботи на відео

Прикордонники знищили вночі російський танк Т-72 на Бахмутському за допомогою безпілотного коптера "Вампір". Відео своєї роботи вони поширили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.