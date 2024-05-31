Прикордонники нанесли точний удар по оборонних укріпленнях росіян на Півдні (відео)

Українські аеророзвідники ДПСУ завдавали точного удару дроном по оборонним позиціям росіян на Півдні. Відео своєї роботи вони поширили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram .

На відео помітно, як загарбники намагаються сховатись від українського безпілотника. Втім сила його удару, вочевидь, була потужною.

Згідно з відео, окупанти розмістились вздовж окопів, які були облаштовані у якості оборонних ліній на Півдні. Українські аеророзвідники зуміли вистежити місце розташування окупантів та завдати нищівного удару по їх позиції.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Як стало відомо сьогодні за даними Генштабу, втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили майже 1400 окупантів.

Напередодні стало відомо, що українські розвідники нанесли серію високоточних ударів по позиціях та техніці загарбників на Харківському напрямку.

Також ми розповідали про те, як прикордонники нанесли серію ударів по техніці та БК окупантів на Бахмутському напрямку

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