Украинские защитники дали отпор захватчикам в Волчанске и показали видео

Украинские защитники уничтожили оккупантов, проводивших наступление в Волчанске. Результаты их работы были обнародованы в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра МВД Игоря Клименко в Telegram.
"Оккупанты не оставляют попыток штурмовать позиции наших защитников, но бойцы бригады Национальной полиции "Лют" разрушили их планы", - говорится в сообщении.
На видео показан результат налаженного взаимодействия операторов БПЛА и штурмовиков полка "Цунами".
Напомним, накануне украинские пограничники уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении.
Также недавно пограничники нанесли серию ударов по технике и БК оккупантов.
Ранее сообщалось, что украинские защитники на Юге нанесли точный удар по оборонным укреплениям россиян.
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