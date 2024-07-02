Українські захисники безпілотником знищили ворожий танк та показали ефектне відео

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Раніше ми повідомляли, що українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожу техніку та особовий склад за допомогою FPV-дронів.

Крім того, нещодавно українські оборонці знищили ворожу техніку та зброю на Сумському напрямку.

До цього ми розповідали про роботу прикордонників на Сіверському напрямку. Українські оборонці знищили живу силу окупантів.

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