Украинские защитники беспилотником уничтожили вражеский танк и показали эффектное видео

Как отмечается, на видео показана работа 115 ОМБр. Согласно ему, операторы беспилотников обнаружили и нанесли точный удар FPV-дроном по вражескому танку, который находился на открытой полевой местности.

Через мгновение после удара первого дрона техника оккупантов заискрилась и начала гореть. В конце концов, дополнительный контрольный удар по танку нанес еще один дрон.