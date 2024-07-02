Українські захисники безпілотником знищили ворожий танк та показали ефектне відео

Українські захисники знищили ворожий танк за допомогою безпілотника. Результатами своєї роботи вони поділились в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ в Telegram .

За мить після удару першого дрону техніка окупантів заіскрилась та почала горіти. Зрештою, додатковий контрольний удар по танку здійснив ще один дрон.

Як зазначається, на відео показана робота 115 ОМБр. Згідно з ним, оператори безпілотників виявили та завдали точного удару FPV-дроном по ворожому танку, який знаходився на відкритій польовій місцевості.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Раніше ми повідомляли, що українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожу техніку та особовий склад за допомогою FPV-дронів.

Крім того, нещодавно українські оборонці знищили ворожу техніку та зброю на Сумському напрямку.

До цього ми розповідали про роботу прикордонників на Сіверському напрямку. Українські оборонці знищили живу силу окупантів.

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