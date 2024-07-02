Украинские защитники беспилотником уничтожили вражеский танк и показали эффектное видео

Украинские защитники уничтожили вражеский танк с помощью беспилотника. Результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram .

Как отмечается, на видео показана работа 115 ОМБр. Согласно ему, операторы беспилотников обнаружили и нанесли точный удар FPV-дроном по вражескому танку, который находился на открытой полевой местности.

Через мгновение после удара первого дрона техника оккупантов заискрилась и начала гореть. В конце концов, дополнительный контрольный удар по танку нанес еще один дрон.