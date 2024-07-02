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Украинские защитники беспилотником уничтожили вражеский танк и показали эффектное видео

Украина, Вторник 02 июля 2024 12:23
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Украинские защитники беспилотником уничтожили вражеский танк и показали эффектное видео Фото: Сухопутные войска уничтожили танк РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники уничтожили вражеский танк с помощью беспилотника. Результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram.

Как отмечается, на видео показана работа 115 ОМБр. Согласно ему, операторы беспилотников обнаружили и нанесли точный удар FPV-дроном по вражескому танку, который находился на открытой полевой местности.

Через мгновение после удара первого дрона техника оккупантов заискрилась и начала гореть. В конце концов, дополнительный контрольный удар по танку нанес еще один дрон.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Ранее мы сообщали, что украинские защитники в Запорожском направлении уничтожили вражескую технику и личный состав с помощью FPV-дронов.

Кроме того, недавно украинские защитники уничтожили вражескую технику и оружие на Сумском направлении.

До этого мы рассказывали о работе пограничников на Северском направлении. Украинские защитники уничтожили живую силу оккупантов.

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